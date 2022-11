Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu orașul Kiev in timpul intreruperilor de curent. Dupa atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, intreruperile de curent planificate și de urgența sunt implementate din cauza deficitelor de electricitate. Mulți cetațeni din Kiev petrec 8-12 ore pe zi (in […] The post VIDEO. Kievul, in bezna, dupa atacul rușilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .