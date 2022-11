Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat valuri de lovituri cu rachete in toata Ucraina, chiar daca liderii G20, inclusiv ministrul sau de externe Serghei Lavrov, s-au intalnit la Bali. Autoritațile ucrainene au declarat ca este un alt atac planificat care vizeaza infrastructura energetica a țarii, potrivit The Guardian. Radiodifuzorul…

- Ursulei von der Leyen a acuzat Rusia la summitul G20 de utilizarea gazelor ca arma, in ultimele opt luni. Moscova este mai interesata de utilizarea gazului ca arma – chiar daca acest lucru inseamna distrugerea, nu comercializarea lui – ca raspuns la sanctiunile occidentale contra Rusiei dupa invadarea…

- O serie de explozii s-au auzit luni dimineata la Kiev, capitala Ucrainei, in timp ce autoritatile regionale din nordul, estul si centrul Ucrainei au raportat de asemenea lovituri de rachete. Rusia si-a intensificat in ultimele saptamani atacurile cu rachete asupra Ucrainei dupa ce a dat vina pe Kiev…

- Generalul francez Michel Yakovleff, fost comandant militar al forțelor NATO in Europa, a afirmat marți ca un rezultat pozitiv al contra-ofensivei Ucrainei in Herson ar putea fi un punct de cotitura in conflictul inițiat de Rusia. ”Acesta poate fi un moment de rasturnare [a situației]. Caderea Hersonului…

- Israelul a furnizat Ucrainei „informații de baza” despre dronele iraniene folosite de Rusia in invazia sa, relateaza cotidianul american The New York Times, citat de Jerusalem Post . Un oficial israelian de rang inalt a declarat pentru Times despre schimbul de informații și despre faptul ca o firma…

- Mai multe explozii s-au produs, luni dimineața, in capitala Ucrainei, Kiev, dar și in alte zone din țara, la doua zile dupa deflagrația de la podul din Crimeea. „Mai multe explozii (au avut loc) in districtul Sevcenko (Sevcenskivskii), in centrul capitalei”, a anuntat pe mesageria Telegram, primarul…

- Patru jurnaliști și cunoscuți bloggeri au intrat pe lista neagra a agenților straini din Rusia, a anunțat ministerul Justiției de la Kremlin. Cei patru sunt acuzați ca au primit finanțari din Ucraina pentru a denigra acțiunile lui Vladimir Putin in Rusia. Registrul „interzișilor” din Rusia a fost completat…

- Ministerul Afacerilor Externe considera ca declaratiile facute de Andrei Marga in spatiul public cu privire la razboiul de agresiune al Rusiei contra Ucrainei si efectele acestuia sunt inacceptabile. „Aceste declaratii sunt in flagranta contradictie cu pozitia oficiala a Romaniei fata de agresiunea…