Forțele speciale ucrainene au publicat o inregistrare video extrem de dura care arata cum un grup de patru militari ucraineni, asistați de o drona, ataca in timpul nopții o tranșee ocupata de ruși. Clipul conține și o inregistrare audio a comandantului ucrainean, care poate fi auzit in timp ce comenteaza acțiunea militarilor din subordine.

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

