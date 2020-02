Stiri pe aceeasi tema

- Piata chiriilor din Capitala si marile orase universitare atrage tot mai mult interesul romanilor, gata sa se imprumute pe 30 de ani de la banca pentru un apartament si pe care sa il inchirieze ulterior. Tendinta este evidentiata si de catre...

- Skoda a publicat primul teaser video cu viitorul concept Vision IN. Prototipul pregatit de constructorul ceh va fi prezentat in 5 februarie in cadrul Auto Expo din New Delhi și va sta la baza unui SUV de serie gandit exclusiv pentru piața din India. Pana acum, oficialii Skoda au publicat o serie de…

- In urma cu cateva zile, Skoda a lansat noua generație Rapid, un model care va fi comercializat in continuare pe piețele din Rusia, India și China. Acum, reprezentanții constructorului ceh au pregatit o noua surpriza pentru publicul din India: lansarea unui SUV dedicat exclusiv acestei piețe. Conceptul…

- Cel putin 43 de persoane au decedat duminica din cauza unui incendiu izbucnit intr-o fabrica din capitala Indiei, New Delhi, transmite dpa.Majoritatea celor decedati erau muncitori care dormeau, la diferite niveluri ale cladirii. Saisprezece oameni care au inhalat fum sau au suferit arsuri…

- Mii de indieni au protestat in mai multe orase dupa ce o tanara de 27 de ani, medic veterinar, a fost violata si ucisa la Hyderabad, oras din sudul tarii, scrie agerpres.ro. Protestatari si parlamentari fac presiuni asupra instantelor sa judece in procedura accelerata cazurile de viol, si…

- Mokka X era unul dintre ultimele modele din gama Opel care au fost dezvoltate pe baza unei platforme a foștilor proprietari de la General Motors, insa germanii au anunțat acum ca producția SUV-ului a incetat temporar, dupa 7 ani de prezența pe piața. Modelul nu mai poate fi comandat pe piața europeana,…

- La secțiile deschise in Phenian, capitala Coreei de Nord, și Teheran, capitala Iranului, nu a votat niciun roman pana duminica ora 8.30 (ora Romaniei). Ioan Mircea Pașcu comenteaza ironic situația, avand in vedere ca in diaspora s-a inregistrat o prezența record comparativ cu primul tur.„Aflu…

- Noul si atragatorul crossover compact KIA Seltos a intrat deja pe piețele Coreei de Sud și a Indiei, dar iata ca producatorii ii continua expansiunea globala, fiind prezentat si in specificatie americana la Salonul Auto de la Los Angeles. Cel mai probabil modelul european va debuta in 2020.