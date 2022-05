Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 33-a a campionatului englez, Manchester City are meci, in deplasare, cu Wolverhampton, o formație de mijlocul clasamentului. Partida este programata miercuri, 11 mai, de la ora 22:15. Jocul a fost dat pe mana unui arbitru cu experiența, „centralul” Martin Atkinson.

- Paul Pogba (29 ani) iși incheie contractul cu Manchester United in aceasta vara, prilej pentru rivalii de la City sa spere la o posibila aducere pe Etihad a mijlocașului francez. De la revenirea sa pe Old Trafford de la Juventus in vara lui 2016, Pogba a avut evoluții inconstante la clubul din nord-vestul…

- Manchester United a avut mari probleme in meciul cu Norwich, dar Cristiano Ronaldo a reușit sa iasa in evidența pe Old Trafford marcand de trei ori (3-2). Duelul a avut loc in etapa cu numarul 33 din Premier League.

- Manchester City a fost invinsa acasa de Tottenham, scor 2-3, in derby-ul etapei 26 din Premier League. „Cetațenii” raman lideri, cu 63 de puncte in 26 de meciuri jucate. Liverpool s-a apropiat insa la 6 lungimi de trupa lui Guardiola, iar „cormoranii” au și un meci in minus. Manchester City - Tottenham,…

- Manchester United nu a reusit decat un egal acasa cu Southampton, scor 1-1, sambata, in etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Angliei. "Diavolii rosii" au deschis scorul prin Jadon Sancho in minutul 21. Che Adams a inscris la trei minute dupa pauza, pe fondul unei evolutii bune a oaspetilor,…

- Liverpool s-a impus, joi, acasa, contra lui Leicester City, scor 2-0, într-un meci ce a contat pentru etapa a XXIV-a din Premier League. În ciuda celei de-a treia victorii consecutive în campionatul englez, trupa lui Jurgen Klopp ramâne la 9 puncte în spatele liderului…