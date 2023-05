Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, care a eliminat Real Madrid in semifinalele Ligii Campionilor, dupa victoria cu 4-0 in mansa secunda de miercuri, a declarat pentru BT Sports, ca succesul a venit dupa un an de suferinta. In sezonul trecut, City a fost eliminata in semifinale de Real…

- Manchester City a facut spectacol in returul cu Real Madrid și s-a calificat fara emoții in finala Champions League unde va infrunta Inter pe 10 mai. „Cetațenii” s-au impus cu 4-0, dar meciul a avut cateva momente tensionate, iar Kevin De Bruyne a urlat la Pep Guardiola. Antrenorul a explicat la conferința…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a vorbit despre sentimentele care l-au incercat pe parcursul meciului cu Real Madrid, 4-0, din returul semifinalelor Champions League. Manchester City va juca in finala cu Inter, pe 10 iunie, al Istanbul Pep a vorbit despre startul meciului, cand simțea…

- Carlo Ancelotti a vorbit despre viitorul sau, dupa umilinta suferita de Real Madrid cu Manchester City, scor 0-4, din returul semifinalelor UEFA Champions League. „Galacticii” au iesit din cursa pentru apararea trofeului si castigarea pentru a 15-a oara a Ligii Campionilor. Pep Guardiola si-a luat revansa…

- Kevin De Bruyne (31 de ani) a fost ales „omul meciului” Real Madrid - Manchester City 1-1, decizie cu care foștii fotbaliști Jamie Carragher (45) și Thierry Henry (45) nu au fost de acord. Manchester City a scos un rezultat bun pe „Santiago Bernabeu”, in turul semifinalelor Champions League, 1-1, cu…

- Real Madrid și Manchester City s-au infruntat in prima manșa din semifinalele Champions League. Partida s-a terminat la egalitate 1-1, iar o greșeala de arbitraj, aparent minora, a starnit multe controverse. Vinicius și Kevin de Bruyne au marcat golurile partidei gazduite de stadionul Santiago Bernabeu.…

- Real Madrid – Manchester City, duelul din semifinalele UEFA Champions League, a fost transmis in format live text, pe AS.ro. „Dubla” este reeditarea penultimului act din sezonul trecut, atunci cand „galacticii” obtineau calificarea dramatic. Real Madrid este detinatoarea trofeului si vrea sa obtina…

- Antrenorul celor de la Manchester City, Pep Guardiola (52 de ani), a prefațat meciul contra lui Real Madrid, din manșa tur a semifinalelor UEFA Champions League. Real Madrid - Manchester City se joaca marți, 9 aprilie, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...