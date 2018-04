Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Keseru, gol si penalty ratat pentru Ludogoreț. Fotbalistul roman a marcat unicul gol al partidei de campionat cu Levski Sofia, scor 1-0, disputat sambata, in capitala Bulgariei. Atacantul naționalei Romaniei a deschis scorul in minutul 83, dupa ce irosise o lovitura la 11 metri in minutul 52.…

- Ludogoreț disputa de la aceasta ora prima partida din play-off-ul campionatului Bulgariei, impotriva lui Vereya. La pauza, Ludogoreț se afla in avantaj, 2-0, iar unul dintre goluri a fost reușit de Claudiu Keșeru. Atacantul naționalei a punctat golul de 1-0 in minutul 40, din penalty-ul obținut tot…

- Claudiu Keșeru e in forma maxima in Bulgaria, unde a marcat doua din cele șase goluri ale lui Ludogoreț in victoria de pe terenul lui Etar, scor 6-0, din etapa a 26-a. Atacantul roman a deschis scorul in minutul 5 și tot el a fost cel care a dus scorul la 5-0 cu un sfert de ora inainte de finalul partidei.…

- Levski Sofia a remizat pe teren propriu cu Etar, scor 1-1, in etapa a 25-a din prima liga bulgara. Sergiu Buș a intrat pe teren in minutul 58 in locul lui Rivaldinho și a marcat unicul gol al lui Levski, in minutul 72. Nascimento, celalalt jucator ajuns in Bulgaria alaturi de fiul lui Rivaldo, a fost…

- Atacantul roman Claudiu Keseru (foto) a marcat golul prin care Ludogoret Razgrad a invins-o pe Septemvri Sofia cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, in etapa a 23-a din Bulgaria. Internaționalul nostru a izbutit golul in minutul 90+4, dintr-un ...

- Claudiu Keșeru a fost din nou decisiv pentru Ludogoreț. De aceasta data la un meci disputat pe teren propriu, cu Septemvri Sofia, caștigat la limita, scor 1-0. VIDEO AICI! Atacantul roman, intrat pe teren in repriza a doua, in minutul 55, in locul noului venit Swierczok. A incasat un cartonaș galben…

- Claudiu Keșeru a marcat doua goluri in victoria lui Ludogoreț, scor 4-1, in fața Slaviei Sofia. Ludogoreț s-a impus categoric in duelul cu Slavia Sofia, Claudiu Keșeru fiind cel mai bun jucator de pe teren. Fostul atacant al Stelei a deschis scorul in minutul 24, reușind dubla 11 minute mai tarziu.…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, și-a criticat inca o data propria echipa dupa victoria chinuita obținuta sambata pe terenul lui Gaz Metan Mediaș, scor 2-1. "Noi am caștigat meciul cu Gaz Metan datorita a trei jucatori: Teixeira, Budescu și Pintilii. Ceilalți nu au jucat fotbal. CFR nu ma…