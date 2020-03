Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 70 de ani, care avea probleme de sanatate, a devenit prima persoana din Marea Britanie care a murit dupa ce a fost testata pozitiv pentru coronavirus.Potrivit BBC, Royal Berkshire NHS Trust a anunțat ca pacienta, in varsta de 70 de ani, fusese internata pe 4 martie și pentru alte…

- Marcel Ciolacu a anunțat, la Gandurile lui Cristoiu, emisiune de pe Mediafax, ca votul de investitura a noului guvern Ludovic Orban va fi blocat, in Parlament. Președintele Camerei Deputaților a explicat și metodele prin care PSD va incerca sa nu se ajunga la vot.

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat joi seara la „Gandurile lui Cristoiu” ca nu se grabeste cu organizarea Congresului, asa cum, in opinia lui, a facut-o fostu lider Viorica Dancila. Acesta e de prere si ca decizia acesteia de a candida la prezidentiala a fost „un pic grabita”.

- Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj de condoleanțe președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, dupa cutremurul violent de vineri seara, care a facut zeci de victime. Ultimul bilanț arata ca 22 de persoane au murit și peste 1.000 au fost ranite in urma seismului de 6,8 grade pe scara Richter care…

- Poet al iubirii, folosind vorbele pe hartie Inchinați femeii gandurile frumoase, cele de iubire Cu ajutorul cuvintelor pe care soarta nu poate sa vi le ia. Ea v-a luat doar franturi din vocea cu care mangaiați femeia. „Buna seara iubito” e poezia de iubire ce ne-a magulit Prin chemarea in gara sufletului,…

- Benedict al XVI-lea, predecesorul Papei Francisc, intervine in controversa privind celibatul preoților. La Vatican are loc un adevarat razboi civil, dupa cum indica surse apropiate Sfantului Scaun.

- Fostul administrator public al județului, are o poziție de care trebuie sa se țina seama in momentul in care se vor cauta cauzele profunde ale tragediei careia i-a cazut victima Anca Daniela Patriche, directoare de ingrijiri a spitalului. In momentul in care a incercat introducerea unui sistem de pontaj…

- HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Faptul ca esti mai mult alaturi de prieteni in ultima vreme iti creeaza neplaceri in relatia cu persoana iubita sau cu copiii. Astazi sunt momente favorabile de a sta de vorba cu cei dragi, de a face planuri pentru sarbatorile de…