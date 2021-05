Stiri pe aceeasi tema

- Marti seara, liderii PNL, USR PLUS și UDMR au semnat noul acord al coaliției de guvernare. Florin Barbur, presedintele PLUS Maramures, a declarat: „Coaliția funcționeaza pe principiul solidaritații și colegialitații. Responsabilitatea politica se asuma impreuna, cu participarea la decizie a tuturor…

- Președintele UDMR spune ca decizia unui premier "nu se comenteaza, ci se aplica" și transmite susținerea coaliției in continuare de catre Uniune, "deoarece impreuna ne-am asumat responsabilitatea pentru conducerea țarii".

- Deputatul PSD Alexandru Rafila vine cu o prima reacție dupa demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Ne gasim in fața unei decizii a prim-ministrului(…)Nu cred ca USR va ieși de la guvernare. Au interese mari in economie. In politica este permis orice(…) Portofoliul de la…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, afirma ca in coalitia aflata la guvernare sunt, de fapt, cinci componente, nu trei – referindu-se la USR si PLUS, dar si la ”nucleul PDL” din PNL. Kelemen Hunor a apreciat ca in orice coalitie discutiile sunt normale, insa diferentele de opinie nu se…

- Premierul Florin Cițu s-a declarat surprins de poziția Avocatului Poporului care a anunțat ca face o ancheta deoarece deciziile privind situațiile de urgența nu au fost publicate in Monitorul Oficial. Prim-ministrul considera ca este nevoie de o schimbare la varful instituției Avocatul Poporului. „Ma…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat miercuri seara ca nu vede motivele pentru care ar trebui grabita schimbarea din functie a Avocatului Poporului, Renate Weber. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO "Nu stiu (daca trebuie schimbat Avocatul Poporului - n.r.), cand vom…

- Kelemen Hunor a declarat la Digi24 ca nu vede niciun motiv pentru care ar trebui sa existe vreo graba cu schimbarea in acest moment a lui Renate Weber. Vicepremierul a precizat și ca este menirea Avocatului Poporului sa sa atace OUG, daca e cazul și ca trebuie așteptat raportul care va stabili daca…