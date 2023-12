Stiri pe aceeasi tema

- Dupa rascoala de ieri de la Slatina a liderilor PNL, a venit randul tinerilor liberali sa iasa la atac. Potrivit ForNews, un scandal imens sta sa rabufneasca in interiorul PNL, dupa ce in cadrul ședinței Biroului Politic Național al TNL, liderii Tineretului i-au cerut lui Nicolae Ciuca sa plece acasa.…

- Romanilor li se strange cureaua in anul ce va urma. Deși s-au batut cu pumnii in piept ca Romania nu va fi afectata de recesiune, se pare ca proiectul de Ordonanța de Urgența a Guvernului arata cu totul altceva: fara angajari la stat, fara remunerație pentru munca suplimentara, doar timp liber drept…

- Controversata afacerista in zona imobiliarelor Alina Sperlea va fi candidata PSD la alegerile pentru Primaria Dumbravita. Consilier local Pro Romania, Sperlea este cunoscuta ca fiind cel mai vocal opozant al actualului primar USR, Horia Bugarin. Desi, potrivit declaratiei de avere, nu deține nimic in…

- Peste 4.000 de romi din peste 400 de comunitati se reunesc duminica la Sala Palatului din Capitala, la Congresul organizat de Asociatia Partida Romilor „Pro-Europa”. Desi organizatorii au anuntat prezenta mai multor politicieni, inclusiv a lui Nicolae Ciuca si Kelemen Hunor, singurul care a anuntat…

- Pasionat de agricultura și de creșterea animalelor, fiind crescut la țara, Nicolae Ciuca a mers vineri dimineața la targul Indagra și a stat la povesti cu fermierii. Vizita a fost inopinata, nefiind anunțata in programul demnitarului. Ciuca merge in fiecare an la targul Indagra „ca un vizitator obișnuit”.…

- Romanian Prime Minister Marcel Ciolacu and his Ukrainian counterpart, Denys Shmyhal, signed an agreement in Kyiv on Wednesday to ensure the secure transit of Ukrainian products and the development of border crossings between Ukraine and Romania, according to Euractiv. By the end of 2023, Romania will…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede ca Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) va fi marea castigatoare la alegerile europarlamentare de anul viitor, urmand sa se claseze pe locul doi dupa PSD. Cat despre alegerile prezidențiale, Kelemen Hunor sustine ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi,…

- Replici acide intre USR și AUR. Liderii celor doua partide și-au aratat iubirea pe care și-o poarta, public. Intr-o postare pe Facebook in care Catalin Drula anunța ca USR va ataca la Curtea Constituționala legea asumata de guvernul Ciolacu privind majorarea taxelor, Simion a scris un comentariu la…