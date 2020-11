VIDEO Katy Perry şi Aitana colaborează la remix-ul melodiei ''Resilient'' Cantareata spaniola Aitana si vedeta americana Katy Perry au realizat impreuna un remix al melodiei "Resilient", o colaborare unica in care cele doua artiste si-au unit vocile in engleza si spaniola pe aranjamentul muzical al DJ-ului Tiesto intr-o piesa ce vorbeste despre rezistenta si atitudine pozitiva in fata adversitatilor, relateaza EFE.

"I am resilient. Born to be brilliant" (''Sunt puternica, m-am nascut sa stralucesc'') spune refrenul acestui cantec inclus in albumul "Smile" al cantaretei americane. Piesa a fost preluata de cantareata spaniola Aitana,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Lana del Rey a lansat vineri in intreaga lume piesa "Let Me Love You Like A Woman", primul single al viitorului sau album de studio, intitulat "Chemtrails Over The Country Club", relateaza EFE, citata de AGERPRES.Cantareata a facut personal acest anunt pe contul sau de…

- Cantareata americana Lana del Rey a lansat vineri in intreaga lume piesa "Let Me Love You Like A Woman", primul single al viitorului sau album de studio, intitulat "Chemtrails Over The Country Club", relateaza EFE. Cantareata a facut personal acest anunt pe contul sau de…

- Tiesto, DJ-ul legendar al muzicii dance, revine cu un super single care se numește “The Business”, lansat cu Atlantic Records. Videoclipul a fost regizat de Christian Breslauer, iar personajul principal din video este Casey Frey, un comediant cunoscut. Videoclipul a fost lansat dupa un concert live…

- Diva pop din Ucraina, NK (Anastasia Kamenskykh), a carei piesa populara ‘Peligroso’ a ajuns in top Billboard, a lansat ulterior piesa ‘Elefante’ care a adunat peste 100 de milioane de vizualizari pe YouTube, iar acum NK lanseaza albumul ‘Eclectica’ care include si hit-ul ‘Elefante’. Titlul ‘Eclectica’…

- Aura B lanseaza single-ul “En tu mirada”, in colaborare cu Alex Mica. Piesa este compusa de Aura impreuna cu Alin Radu si beneficiaza si de un videoclip regizat de Alex Marica (Calatorie Magica). “Imi place foarte mult limba Spaniola si muzica latino, in general, de aceea am vrut neaparat sa fac o astfel…

- Alina Eremia are toate motivele sa fie fericita! Indragita cantareața tocmai a lansat o piesa noua, in colaborare cu baieții de la The Motans! Și aceasta nu este singura surpriza pregatita de cantareața!

- Doi dintre cei mai bine vanduți artiști ai momentului, Calvin Harris si The Weeknd, colaboreaza pentru piesa „Over Now”, care va fi lansata vineri, anunța MEDIAFAX.Producatorul scotian Calvin Harris si artistul canadian The Weeknd au anuntat colaborarea pe Instagram, printr-o poza pe care…