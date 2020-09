Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Kate Winslet este din nou in centrul atenției, iar acest lucru i se datoreaza rolului pe care l-a interpretat in noul ei film, ”Ammonite”, care prezinta povestea de dragoste dintre Marry Anning (Kate Winslet) și o femeie maritata (Saoirse Ronan), in Anglia anilor 1840.

- Traian Basescu a confirmat la "Punctul Culminant", in direct la Romania TV ca va candida la Primaria Capitalei, precizand ca are patru adevereinte de necolaborare cu Securitate si un proces pe rol la Inalta Curte de Justitiei, in care nu s-a dat o sentinta definitiva, deci nu ar exista impedimente…

- de Pepe Escobar. Presupunand ca explozia este rezultatul unui atac ... Povestea conform careia explozia de la Beirut a fost singura consecința a neglijenței și corupției actualei guvernari libaneze este acum pusa in piatra, cel puțin in sfera atlantista. Și totuși, dupa ce am sapat puțin mai adanc,…

- Fostul agent secret britanic Christopher Steele a declarat miercuri ca nu a dorit niciodata publicarea colectiei sale de rapoarte neverificate despre legaturile presedintelui american Donald Trump cu Rusia, transmite AFP. Omul de afaceri rus Aleksei Gubarev, mentionat in dosar, l-a dat in judecata pe…

- Colaborarea tuturor instituțiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este foarte importanta intr-o perioada in care avem nevoie de echilibru in situația impusa in aceasta perioada prin care trecem cu toții. Munca fiecarui reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, indiferent de structura…

- Deputatul PSD Adrian Solomon a facut noi declarații cu privire la incidentul din șaormerie, in urma caruia a fost amendat de doua ori și acum este anchetat de catre Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pentru ca l-ar fi jignit pe vanzator.

- Alianta USR-PLUS devine, incepand de miercuri, 24 iunie, alianta politica. Dupa o colaborarea sub forma aliantei electorale, la alegerile europarlamentare si la alegerile prezidentiale, cele doua formatiuni si-au inregistrat la tribunalul colaborarea.MINUTA: "Admite cererea. Dispune…