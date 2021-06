Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, va fi primit la 28 iunie la Washington de omologul sau american, Joe Biden, a anuntat sambata purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, noteaza AFP. Reuven Rivlin, al carui mandat se incheie la 5 iulie, va fi primul inalt responsabil israelian…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca discutia cu omologul sau american, Joe Biden, la Geneva, a fost "foarte constructiva", anuntand ca ambasadorii rus si american vor reveni la posturi. El a declarat ca ambele parti au convenit in legatura cu revenirea diplomatilor…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin va avea o intrevedere cu omologul sau american Joe Biden la inceputul lui iulie la Washington, a anuntat miercuri biroul de presa al celui care va fi primul inalt responsabil israelian ce se va intalni cu presedintele american dupa instalarea acestuia la Casa…

- La o suta de zile de cand a preluat mandatul, presedintele Statelor Unite ale Americii a sustinut, miercuri seara, primul sau discurs in fata Congresului. Joe Biden a facut un apel ca legislativul sa voteze agenda sa economica. Flancat de vicepresedintele Kamala Harris si de șefa Camerei Reprezentantilor,…

- Informatia a fost dezvaluita de consilierul pe probleme de securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan. Acesta a mentionat si despre demersurile diplomatice urmatoare. "Asta dorim sa facem in viitor, dar sa o facem prin comunicare diplomatica la inalt nivel, nu prin transmiterea de ultimatumuri…

- Presedintele american Joe Biden a adoptat o pozitie ferma fata de China in primul sau discurs intr-o sesiune comuna a Congresului, promitand sa mentina o prezenta militara a SUA in regiunea indo-pacifica, relateaza Reuters. Intr-un discurs in mare parte concentrat pe dosarele interne ale…

- Donald Trump și-a criticat mult timp succesorul democrat și și-a reiterat sâmbata seara acuzațiile de frauda electorala în timp ce ținea un toast la o nunta de la clubul sau din Mar-a-Lago, Florida, potrivit unui videoclip publicat de site-ul american TMZ."Nu merge la granița,…