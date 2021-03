Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședinta Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, și prim-ministra Noii Zeelande, Jacinda Ardern vor susține luni, de Ziua Internaționala a Femeii, discursuri in plenul Parlamentului European și vor aduce un omagiu tuturor femeilor care s-au aflat in prima linie a pandemiei de coronavirus.

- Comisia Europeana a propus joi reguli pentru respectarea principiului 'la munca egala, salariu egal' si le-a recomandat celor 27 de state membre ale UE sa introduca amenzi pentru a obliga companiile sa renunte la diferentele de venituri intre barbati si femei, relateaza AFP. "Pentru un salariu…

- Premierul Florin Citu efectueaza o vizita de lucru la Bruxelles in perioada 11 - 12 februarie, informeaza Guvernul. Seful Executivului va avea intalniri cu presedintii Consiliului European, Charles Michel, Comisiei Europene Ursula von der Leyen, si al Parlamentului European, David Sassoli, precum…

- De Emmanuel Macron, Angela Merkel, Macky Sall, Antonio Guterres, Charles Michel și Ursula von der Leyen PARIS - In septembrie 2000, 189 de țari au semnat „Declarația Mileniului”, modeland principiile cooperarii internaționale pentru o noua era de progres catre obiective comune. Ieșiți din razboiul…

- Forbes anunța lista celor mai influente 100 de femei din lume in 2020, care include reprezentante din 30 de țari. Dintre acestea, 10 sunt șefe de stat, 38 - directori generali de companii și cinci reprezinta industria de divertisment. Cancelarul german Angela Merkel ocupa primul loc in lista…