VIDEO Kamala Harris a ales pentru Ziua Inaugurării creaţii ale unor designeri americani de culoare Vicepresedintele ales Kamala Harris a ales pentru Ziua Inaugurarii sa poarte vestimentatii de Christopher John Rogers si Sergio Hudson, potrivit CNN. Sotul vicepresedintelui poarta un costum Ralph Lauren.

Christopher John Rogers este un tânar designer de culoare, din Baton Rouge care traieste în New York. Sergio Hudson este un creator de culoare din Carolina de Sud.









Ea a purtat o vestimentație de culoare mov, ca omagiu adus lui Shirley Chisholm, prima femeie afro-americana care a candidat la presedintie.

