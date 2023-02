Situația la zi: Unde e acum cea mai mare zăpadă în Maramureș

Stratul de zapada masura 46 cm la statia meteo Iezer, 24 cm la Cavnic, 21 cm in Pasul Gutai, 14 cm la Baiut, 12 cm la Firiza, 11 cm in Baia Borsa si pe Valea Vaserului, 9 cm Grosii Tiblesului, 8 cm in Poiana Borsa, 6 cm la Targu Lapus, 3 cm la Ocna Sugatag, 1 cm in Baia… [citeste mai departe]