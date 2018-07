Stiri pe aceeasi tema

- Cine are are o imprimanta 3D si se pricepe la tehnologie isi poate crea o arma. Justitia americana i-a permis unui inginer din Texas sa posteze pe internet detaliile tehnice si planurile necesare pentru crearea unui pistol. Armele sunt din plastic si nu pot fi detectate sau identificate prin serie.…

- Un articol scris de fostul ministru de Externe al Romaniei, Adrian Severin, a „starnit foc in preerie” in medii importante apropiate și de Casa Alba și de FBI. Este vorba despre existența unui Birou FBI in cladirea DNA, subiect evocat și in 2005, dar tratat pe atunci cu detașare de noul ambasador al…

- Un reporter CNN a fost exclus de la o conferinta de presa de la Casa Alba, dupa ce l-a intrebat pe Donald Trump despre refuzul lui Vladimir Putin de a veni la Washington si despre inregistrarile lui...

- Intalnirea considerata, deocamdata, istorica, dintre presedintii Rusiei si SUA, a relevat un lucru mai putin onorabil. Anume ca si americanii au o obsesie: amestecul Rusiei in ultimele alegeri prezidentiale. S-ar parea ca presa americana a fost mai putin interesata de eventualele decizii privind securitatea…

- Interventia pompierilor in cazul incendiilor din Capitala este, de cele mai multe ori, ingreunata de masinile parcate pe troturare, blocand accesul la hidranti, informeaza ISU-BIF, la solicitarea MEDIAFAX. De asemenea, sunt cazuri in care hidratii nu functioneaza pentru ca sunt inundati de gunoaie.

- Presedintele american Donald Trump a suferit miercuri un regres judiciar in ceea ce priveste unealta sa favorita de comunicare, un magistrat federal estimand ca nu ii va putea bloca pe Twitter pe criticii sai, noteaza AFP, potrivit news.ro.Decizia judecatoarei newyorkeze Naomi Reice Buchwald…

