- ​Actorul George Clooney sustine, într-un eseu publicat în Daily Beast, ca este nevoie de o „schimbare sistematica” a modului în care sunt aplicate legea si justitia penala în SUA si ca este necesara o actiune urgenta pentru a combate „pandemia” de rasism…

- Presat sa comenteze atitudinea lui Donald Trump în fața protestelor antirasiste, premierul Justin Trudeau a pastrat marți o tacere de peste 20 de secunde, înainte de a reafirma ca țara sa urmarește cu "oroare" situația din Statele Unite, scrie AFP.În timpul unei conferințe…

- Principalele studiouri si companii de productie de la Hollywood - precum Netflix, Disney si Warner Bros.- alaturi de Academia care decerneaza premiile Oscar si de celebritati din industria de divertisment au condamnat luni actele de rasism din Statele Unite, exprimandu-si solidaritatea cu miscarea…

- Cristian Tudor Popescu a analizat situatia din Statele Unite, unde de aproape o saptamana au loc proteste violente in zeci de orase, dupa uciderea lui George Floyd, un barbat de culoare care a murit in timpul arestarii. Jurnalistul considera ca ceea ce vedem peste Ocean este rezultatul conducerii presedintelui…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat luni ca aude ”furia”, ”neliniștile” și ”durerea” tinerilor de culoare, referindu-se la protestele care au loc in intreaga țara impotriva violenței și a rasismului polițiștilor, relateaza Hotnews.”Vreau sa maadresez tinerilor canadieni de culoare: va aud,…

- Fostul superstar al baschetului profesionist nord-american (NBA) Michael Jordan s-a alaturat duminica sportivilor care, pe intreg mapamondul, au deplans moartea unui barbat de culoare in timpul arestarii sale in Statele Unite, care a generat ample manifestatii ce au degenerat in violente, informeaza…

- Președintele american Donald Trump a anunțat duminica ca administrația sa va adauga organizația de extrema stânga „Antifa” pe lista de organizații teroriste din SUA, potrivit AFP."Statele Unite vor înregistra Antifa în categoria organizațiilor teroriste",…

- Armata poate fi mobilizata rapid în orasul Minneapolis pentru restabilirea ordinii publice, în contextul protestelor violente izbucnite în acest oraș din SUA dupa moartea unui barbat de culoare în timp ce era imobilizat de politie, spune președintele american Donald Trump.„Putem…