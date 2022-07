Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea din Vinița bombardata joi de armata rusa cu rachete Kalibr lansate din Marea Neagra ar fi fost folosita de oficiali militari ucraineni pentru a se intalni cu furnizori de arme straini, susține Ministerul rus al Apararii, in incercarea sa de a justifica atacul care a ucis 23 de persoane, printre…

- Forțele armate ale Ucrainei au prezentat un film cu descinderea pe Insula Șerpilor, dupa ce teritoriul din Marea Neagra a fost recucerit de la Rusia. Imaginile arata un comando complex care a descins pe insula bombardata in noaptea dintre 30 iunie spre 1 iulie. Intr-una dintre secvențe se poate observa…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca un avion de razboi rus a lovit si ucis un numar nespecificat de soldati ucraineni pe Insula Serpilor din Marea Neagra, joi, dupa ce militarii ucraineni au aterizat pe insula pentru a arbora drapelul Ucrainei, relateaza Reuters. ”In jurul orei 5 dimineata, mai…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, marti, ca rachetele sale au lovit un aerodrom din apropierea orasului-port ucrainean Odesa, ca represalii la atacul efectuat cu o zi inainte de fortele ucrainene asupra platformelor de foraj de hidrocarburi Cernomorneftegaz din Marea Neagra, au relatat agentiile…

- O nava ruseasca aflata in apropiere de Insula Șerpilor din Marea Neagra a fost distrusa de o drona a forțelor ucrainene. Ministerul ucrainean al Apararii a publicat, pe contul de Twitter, imaginile cu drona de tip Bayraktar TB2 a fortelor ucrainene, care a distrus o nava ruseasca din clasa Serna. ”Parada…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat, miercuri, sancțiuni impotriva a 63 de oficiali, jurnaliști și profesori japonezi pentru ca s-au angajat in ceea ce a numit „retorica inacceptabila” impotriva Moscovei, transmite Reuters. Cap de lista este premierul japonez Fumio Kishida, dar și alți oficiali,…

- UPDATE 2 Un submarin rusesc cu propulsie diesel staționat in Marea Neagra a fost folosit pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr, relateaza Sky News. In imaginile difuzate de Ministerul rus al Apararii, o salva de rachete a fost vazuta ieșind din mare și zburand spre orizont.…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat o inregistrare video care prezinta o intalnire intre seful marinei ruse si supravietuitori ai crucisatorului Moscova, care s-a scufundat in Marea Neagra, transmite AFP. In imagini sunt prezentați zeci de barbati in uniforme de marinar, aliniati in fata sefului marinei,…