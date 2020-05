VIDEO Jurnaliști CNN, arestați în timp ce relatau în direct despre protestele din Minneapolis Trei jurnaliști de la CNN au fost luați în custodia poliției din Minnesota, în timp ce relatau în direct despre protestele din Minneapolis, locul în care un barbat de culoare a murit dupa ce un polițist alb l-a țintuit la pamânt timp de mai multe minute stând cu genunchiul pe gâtul lui.



Inițial, a fost luat în custodia poliției doar jurnalistul Omar Jimenez, care era în fața camerei de luat vederi și transmitea live de la locul protestelor din Minneapolis. Ulterior și colegii lui, un producator și un cameraman, au fost încatușați.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Corespondentul CNN, Omar Jimenez, și cameramanul sau au fost arestați in timpul unei transmisii in direct de la protestele din statul american Minneapolis, anunța Deadline.Filmarea a aparut rapid online și a devenit virala.In imagini, reporterul CNN, care poarta o masca de protecție impotriva virusului,…

- Twitter a blocat postarea lui Donald Trump în care îi numea huligani pe protestatarii din Minnneapolis, furioși dupa uciderea unui barbat de culoare de catre poliție, pentru încalcarea politicii rețelei cu privire la ”glorificarea violenței bazate pe context istoric”. Protestele…

- Fostul jucator de fotbal american Colin Kaepernick, care nu a mai jucat in NFL de trei ani si jumatate, dupa ce a boicotat imnul american, si-a exprimat, joi, sprijinul pentru manifestantii de la Minneapolis. Acestia cer dreptate pentru George Floyd, un barbat de culoare, care a murit dupa o arestare…

- Politia a intervenit cu gaze lacrimogene, in timp ce protestatarii au aruncat cu pietre si au pulverizat graffiti, iar mai multe magazine au fost jefuite. Proteste au fost, de asemenea, la Chicago, Illinois, Los Angeles, California si Memphis, Tennessee. Guvernatorul din Minnesota,…

- Moartea unui barbat de culoare din Minneapolis a starnit un val de indignare in randul americanilor, și nu numai. Maddona a adresat un mesaj virulent la adresa autoritaților care sunt, in opinia unora, vinovate in mod direct de moartea cetațeanului afro-american.

- Moartea unui barbat de culoare american, George Floyd - neinarmat - in urma unei arestari ”in forta” a declansat un val de furie la Minneapolis, unde familia victimei denunta o folosire ”excesiva si inumana” a fortei si rasismul politiei in acest oras din Minnesota, in nordul Statelor Unite, relateaza…

- FBI va cerceta moartea unui barbat de culoare, in varsta de 40 de ani, din statul american Minnesota, dupa ce in mediul virtual a aparut un videoclip in care un politist il imobilizeaza punandu-si piciorul peste gatul acestuia, relateaza BBC. In filmare, victima il implora pe politist pentru ca nu mai…

- Autoritatile au anuntat decesul altor doi romani infectati cu COVID 19. Bilantul a ajuns la 118 morti. Deces 117– Femeie, 54 ani, jud. Constanța Revenita din Turcia pe data de 13/03/2020, confirmata pe data de 19/03/2020 in SCBI Constanța. Avea condiții medicale pre-existente (obezitate morbida); bronho-pneumonii…