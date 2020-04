Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care a comis un omor in Portugalia a fost prins in Spania, in timpul unui control pentru starea de alarma, informeaza ziarulromanesc.es.Barbatul, pe numele caruia era emis un mandat de arestare din Portugalia, Gara fost reținut duminica, 19 aprilie, la Fuente de Cantos (Badajoz), in timpul…

- In pauza atat pe micul ecran, cat și de la teatru, Pavel Bartoș recupereaza timpul pierdut cu fetele lui, dar nu-și neglijeaza nici cariera. Profitand de timpul liber, Bartoș și-a relansat canalul de YouTube unde lanseaza diverse provocari pentru colegii lui atat din teatru, cat și de pe micul ecran.…

- Dragoș Moștenescu louiește impreuna cu familia in Londra și se pare ca ii merge din plin pe plan profesional. In aceasta perioada, aflat in izolare alaturi de soția și cei trei copii, actorul a gasit noi metode de a le oferi fanilor sai, momente amuzante. „Nu trebuie sa fii genial ca sa iti vina ideea,…

- Spania a depașit numarul de 8.000 de morți din cauza coronavirusului și e lovita din plin și de o criza financiara. Autoritațile de la Madrid au luat astazi o serie de masuri importante, printre care limitarea reclamelor la jocuri de noroc. O asociație a foștilor dependenți de jocuri de noroc a alertat…

- In incercarea de a-i incuraja pe indieni sa ramana in forma in timpul perioadei de 21 de zile de carantina, premierul Narendra Modi ofera cetatenilor Indiei ponturi despre yoga si inregistrari video in care exerseaza diverse posturi, relateaza marti agentia DPA. "Nu sunt nici expert in fitness, nici…

- Scene de coșmar s-au petrecut joi seara intr-o casa din satul Costișa, comuna Fratauții Noi, dupa ce un tanar in varsta de 28 de ani a intrat in casa in care se aflau soția sa și un barbat de 51 de ani, probabil cu intenția de a-i ucide pe ambii. Tanarul turbat de furie și-a lovit cu cuțitul mai ...

- Sonam Saxena, director de productie la Google Cloud Deployment Manager, a fost arestat miercuri seara sub suspiciunea de crima de gradul doi dupa gasirea cadavrului sotiei sale pe o plaja izolata din apropierea Golfului Anaehoomalu din Hawaii. Eliberat vineri, barbatul in varsta de 43 de ani este principalul…

- Dan Petrescu a comentat ideea departamentului de marketing de la CFR Cluj, de a oferi intrarea gratuita doamnelor și domnișoarelor care vin alaturi de partenerii lor la meciul cu Viitorul. „Am inteles ca daca vine cu cineva (n.r. suporterul respectiv) nu plateste: amanta, prietena, sotia. Poate veni…