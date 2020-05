Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist argentinian Tomas Felipe ''Trinche'' Carlovich a decedat vineri in urma ranilor suferite, el fiind internat la terapie intensiva si in coma indusa dupa ce a fost lovit in cap de un tanar care i-a furat bicicleta, relateaza EFE. "A fost idolul nostru. Suntem…

- "A fost idolul nostru. Suntem foarte emotionati. (...) Este adevarat ca devenise un mit", a declarat Eduardo Bulfoni, presedintele lui Central Cordoba, club pentru care Carlovich a jucat in mai multe perioade. Atacul asupra fostul mijlocas, in varsta de 74 de ani, a avut loc in noaptea de…

- Seful Politiei municipiului Tulcea, Cristian Ladaru, a fost confirmat, vineri, cu noul coronavirus si este al saselea angajat al unei institutii tulcene din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) confirmat in ultimele zile si al doilea din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ).Informatia…

- Un alt angajat din sistemul medical autohton și-a pierdut viața, dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. Dupa ce s-a aflat despre decesul ambulanțierului in varsta de 60 de ani din județul Suceava, secretarul de stat aflat in fruntea Departamentului pentru Situații de Urgența a ales sa transmita…

- O fetita de 11 ani, din judetul Gorj, a murit, miercuri, dupa ce a fost lovita in plin de o masina. Accidentul s-a produs pe DN 66, in comuna Plopsoru, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit primelor informatii, victima se afla, miercuri, pe o bicicleta si a incercat sa traverseze un drum…

- O femeie de 70 de ani din Iasi a murit din cauza coronavirus, decesul sau fiind anuntat, luni, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Femeia intrase in contact cu un caz confirmat si era internata in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, potrivit news.ro.Grupul de Comunicare Strategica a…

- Romanul care a murit in atacul armat din Hanau, Germania, a fost repatriat joi, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Din dispozitia ministrului interimar al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, sumele necesare repatrierii au fost asigurate…

- Imagini cu puternic impact emoțional cu un polițist care lovește cu bastonul in cap un copil de 16 ani au fost publicate de presa engleza. Incidentul s-a petrecut dupa partida din Championship dintre Barnsley și Sheffield Wednesday