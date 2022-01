Stiri pe aceeasi tema

- Securitatea europeana depinde de securitatea Ucrainei, a declarat miercuri Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa si securitate, Josep Borrell, in timpul unei vizite in regiunea Donbas din estul Ucrainei, avertizand ca Rusia se va confrunta cu grave consecinte daca va invada…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, se va afla incepand de marti pana joi in vizita in Ucraina, inclusiv pe linia frontului cu separatistii prorusi, pentru a exprima sprijinul Uniunii Europene in favoarea 'integritatii teritoriale' a acestei tari, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite…

- ''In ceea ce priveste Ucraina, ne sunt prezentate noi provocari. Inviolabilitatea frontierelor este un bun pretios si nenegociabil', a afirmat cancelarul social-democrat.Acest avertisment clar adresat Rusiei este mai degraba neobisnuit pentru un mesaj de Anul Nou adresat in mod traditional chestiunilor…

- Crizele din Ucraina și Belarus și din jurul acestora se afla pe primul loc pe agenda internaționala, fiind exemple ale unei noi paradigme, în care amenințarile hibride și politicile de putere destabilizeaza vecinatatea Uniunii Europene și nu numai, a transmis Înaltul Reprezentant al…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a spus ca, la solutionarea conflictului din Donbas, Ucraina nu va repeta greselile pe care Moldova le-a facut in reglementarea problemei transnistrene. Dupa cum relateaza Infotag, el a mentionat acest lucru in articolul sau pentru Foreign Affairs,…

- B1 TV va difuza duminica, de la ora 15.30, documentarul „Ucraina si Rusia, razboi in Europa”, in premiera in Romania In contextul escaladarii conflictului ce se desfașoara la doar cateva sute de kilometri de granița Romaniei, B1 TV va difuza in aceasta duminica, de la ora 15:30, documentarul UCRAINA…

- Principala organizație de supraveghere al securitații in Europa, OSCE, a anunțat duminica seara ca membrii echipei sale care monitorizeaza conflictul din estul Ucrainei au fost impiedicați sa paraseasca hotelul de catre separatiștii susținuți de Rusia, care au cerut in schimb eliberarea unui ofițer…

- Rusia a solicitat, ieri, Uniunii Europene sa renunte la ideea de a trimite o misiune de instruire militara in Ucraina, intrucat considera ca aceasta va duce la o escaladare a tensiunilor in Donbas, unde fortele ucrainene si separatistii prorusi se confrunta din 2014, relateaza EFE si Lenta.ru, preluate…