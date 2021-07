Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au protestat, miercuri, la Paris, fata de introducerea “permisului de sanatate” pentru unele activitati si de vaccinarea obligatorie a personalului sanitar, masuri prin care guvernul incearca sa faca fata celui de-al patrulea val de infectari cu covid-19 in Franta, relateaza Reuters.…

- Peste 100.000 de francezi au protestat, sambata, impotriva vaccinarii si a certificatelor COVID la Paris, Strasbourg, Lille si la Montpellier. Protestatarii au scandat „Libertate!” si au purtat semne care denuntau o „dictatura sanitara” a presedintelui Macron, transmite Mediafax. Totodata, doua centre…

- Presa și posturile franceze de radio și televiziune au transmis reportaje de la manifestațiile ce au avut loc sambata la Paris și multe alte localitați din Franța impotriva vaccinarii, a certificatelor de vaccinare și a «dictaturii» lui Emmanuel Macron care insista asupra respectarii regulilor de protecție…

- Franta ar trebui sa ia in considerare daca sa introduca obligativitatea vaccinarii populatiei pentru Covid-19, astfel incat guvernul sa poata actiona rapid in cazul inrautatirii epidemiei, a afirmat vineri autoritatea pentru sanatate din tara, transmite Reuters. In urma revenirii la crestere a numarului…

- Vaccinul impotriva coronavirusului va trebui facut anual, sunt de parere specialiștii de la Organizația Mondiala a Sanatații. Potrivit unui document intern al instituției, persoanele in varsta sau care sufera de boli cronice vor avea nevoie de o doza anuala de ser pentru a fi protejate impotriva mutatiilor.Documentul…

- Guvernul britanic vrea sa impuna obligativitatea vaccinarii anti-Covid a personalului Serviciului Național de Sanatate (NHS), cu scopul de a limita contaminarile din spital, a anunțat duminica ministrul insarcinat cu vaccinarea, Nadhim Zahawi, conform News.ro , care citeaza Reuters. In acest moment,…

- Adunarea Nationala a Frantei a aprobat miercuri instituirea unui 'pasaport sanitar COVID-19' ce va putea fi folosit pentru accesul la evenimente sportive, festivaluri si parcuri tematice cu prezenta numeroasa, o masura puternic contestata despre care guvernul afirma ca va ajuta la redeschiderea economiei,…

