Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- Presedintele american Joe Biden va discuta telefonic in aceasta dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba.„Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat”, conform sursei…

- Presedintele american, Joe Biden, va discuta telefonic sambata dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus, Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba. "Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat",…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- SUA au anunțat ca nu vor trimite trupe pentru a apara Ucraina, in cazul in care va fi atacata de Rusia. Joe Biden a motivat decizia, susținand ca țara nu face parte din NATO. Președintele american Joe Biden a precizat miercuri ca SUA nu va trimite trupe militare in Ucraina cu intenția de a o apara de…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…