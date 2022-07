Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat, marti, la Madrid ca Spania gazduieste un summit al NATO „cu adevarat istoric”, intr-un moment cheie al Aliantei, in contextul invaziei ruse in Ucraina. El a confirmat ca SUA vor trimite inca doua distrugatoare la baza navala spaniola de la Rota, pe langa cele…

- Un post de televiziune public rus a difuzat, vineri, pe retelele de socializare, videoclipuri cu doi americani plecati sa lupte ca voluntari alaturi de fortele ucrainene si dati disparuti de mai multe zile, scrie AFP, potrivit news.ro. Presedintele american Joe Biden a declarat vineri presei ca nu stia…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat, joi, sprijinul SUA pentru aderarea la NATO a Suediei si Finlandei, tari pe care le-a calificat drept „mari democratii si doi parteneri apropiati, foarte capabili sa se alature celei mai puternice aliante defensive din istorie”. El a subliniat ca Suedia si…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, luni, la Strasbourg, ca, pentru a pune capat razboiului purtat in Ucraina de armata rusa, va trebui sa se construiasca pacea, cu Ucraina și Rusia in jurul mesei, fara a „umili” poporul rus, informeaza lefigaro.fr, citat de News.ro. „Vom avea de construit…

- Președintele SUA, Joe Biden, va cere, joi, Congresului noi fonduri pentru a sprijini armata ucraineana, precum și noi instrumente juridice pentru a inaspri sancțiunile și a folosi activele confiscate ale oligarhilor ruși, transmite Reuters. Se așteapta ca Biden sa ceara Congresului sume semnificative…

- Presedintele american Joe Biden, care a promis cea mai mare transparenta financiara, si sotia sa Jill Biden au declarat venituri de putin peste 600.000 de dolari la administratia fiscala federala pentru anul 2021, a informat Casa Alba, conform AFP. In privința veniturilor, familia prezidențiala a declarat…

- Joe Biden, președintele SUA, a uitat, joi, in cadrul unui eveniment desfașurat in Carolina de Nord, ca era singur pe scena și la finalul discursului s-a intors in spatele sau sa dea mana cu cineva. Jurnaliștii de la The Sun au publicat imaginile pe rețelele de socializare și spun ca președintele american,…