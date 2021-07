Stiri pe aceeasi tema

- Marii operatori ai rețelelor sociale care permit dezinformarea cu privire la vaccinuri „ucid oamenii”, a acuzat vineri președintele american Joe Biden, potrivit AFP."Ucid oameni. Singura pandemie pe care o avem afecteaza persoanele care nu sunt vaccinate. Ucid oameni", a raspuns…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a cerut vineri omologului sau rus, Vladimir Putin, intr-un apel telefonic, sa actioneze impotriva atacurilor cibernetice cu "ransomware" venite din Rusia, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. "Presedintele Biden a subliniat…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin, intr-un apel telefonic, sa actioneze impotriva atacurilor cibernetice cu "ransomware" venite din Rusia, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "Presedintele Biden a subliniat necesitatea ca Rusia sa actioneze…

- G7 a lansat, sambata, un vast plan mondial de infrastructura pentru tarile defavorizate, la initiativa presedintelui american Joe Biden, si cu scopul de a face concurenta initiativelor chineze, informeaza AFP. Acest proiect de mare anvergura numit "Build Back Better World" ar trebui sa ajute…

- CNN a transmis ca a obținut inregistrarea unei convorbiri telefonice din 2019, in care Rudy Giuliani, un aliat al lui Trump, poate fi auzit exercitand presiuni asupra unui inalt oficial ucrainean pentru a-l convinge sa deschida o ancheta pe tema teoriilor conspirației legate de Joe Biden, pe atunci,…

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, a promulgat luni o lege care autorizeaza amendarea companiilor de tehnologie precum Twitter si Facebook in cazul in care blocheaza conturile candidatilor politici, asa cum s-a intimplat cu fostul presedinte Donald Trump. DeSantis, politician republican…

- Rețelele sociale joaca un rol din ce in ce mai mare in cumparaturile de moda, dupa cum se arata intr-un studiu european, realizat de GLAMI și www.glami.ro in 10 țari. 46% dintre romani au facut cumparaturi de noi branduri, in special prin intermediul rețelelor sociale (Facebook și Instagram), in ultimele…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''progresele extraordinare'' realizate in Statele Unite in ultimele luni in combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. ''Mai avem un drum lung de parcurs (...), dar am facut progrese extraordinare'', a declarat Joe Biden de la Casa Alba, referindu-se…