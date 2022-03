Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a anunțat vineri ca SUA, națiunile industrializate G7 precum și statele UE vor revoca statutul comercial al Rusiei de „cea mai favorizata națiune” și totodata a spus ca Statele Unite vor interzice importurile de alimente marine, vodca și diamante.

- Președintele american Joe Biden a declarat ca invazia Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin nu va avea ca rezultat o victorie a Rusiei. „Știm deja ca razboiul declanșat de Putin impotriva Ucrainei nu va fi reușita”, a spus el. Declarațiile lui Biden au venit dupa ce a anunțat ca Statele…

- Ucraina și Rusia ar trebui sa garanteze coridoare umanitare sigure pentru a permite refugiaților sa fuga, dar și pentru ca proviziile sa ajunga la cei care doresc sa ramana in țara, a declarat joi directorul general al OIM, Antonio Vitorino. Ucraina a sperat sa inceapa evacuarea civililor prin șapte…

- Rusia a interzis exporturile a peste 200 de tipuri de produse straine pana la sfarșitul anului 2022, in incercarea de a atenua impactul sancțiunilor occidentale. Exporturile de echipamente de telecomunicații, agricole, electrice și tehnologice care au fost anterior importate in Rusia din strainatate…

- Bulgaria sprijina sancțiunile impotriva Rusiei ca mijloc de a opri invazia sa din Ucraina, dar probabil ca va cauta o excepție pentru interzicerea importurilor rusești de gaze naturale și petrol. Bulgaria este aproape complet dependenta de aprovizionarea cu gaze de la Gazprom din Rusia. Singura sa rafinarie…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a cerut țarilor europene sa reduca dependența fața de energia rusa, in timpul unei vizite in Estonia. „Exista, cred, o oportunitate semnificativa nu numai, ci și un imperativ in acest moment, de a opri in sfarșit aceasta dependența fața de energia rusa, deoarece…

- Rusia va inceta focul in Ucraina de indata ce sunt respectate o serie de condiții a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Astfel, Ucraina trebuie sa inceteze rezistenta, sa isi modifice Constitutia pentru a recunoaste anexarea Crimeei de catre Rusia si sa recunoasca independenta…

- Rusia și-a „optimizat” personalul diplomatic din Ucraina, ]n contextul creșterii tensiunilor in estul Europei. O serie de țari occidentale, inclusiv SUA, au anunțat ca-și reduc personalul ambasadelor din Ucraina. Rusia nu a anunțat explicit ca-și reduce personalul diplomatic, ci ca și-l optimizeaza.…