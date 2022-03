Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat, in discursul sau de la Varșovia , ca președintele rus Vladimir Putin „nu poate ramane la putere”. Casa Alba a transmis ulterior ca „nu este un apel la schimbarea regimului”, noteaza CNN . „Pentru numele lui Dumnezeu, acest om nu poate ramane la putere“, a…

- Joe Biden nu se mai poate abține și aduce multe acuzații dure la adresa președintelui rus Vladimir Putin. In ultimul sau discurs, acesta l-a numit pe liderul din Rusia „macelar”, susținand ca trbuie dat jos de la putere. Cum a reacționat Kremlinul, dar și ce a explicat un oficial de la Casa Alba.

- Președintele american Joe Biden a ținut sambata seara, la Varșovia, probabil cel mai important discurs al mandatului sau de pana acum, in care a reafirmat unitatea NATO in fața agresiunii ruse din Ucraina și, invocand caderea Cortinei de Fier, a spus ca acesta este testul generației actuale pentru a…

- Acuzatiile Rusiei ca Kievul are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme in razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat, luni, presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian. “Putin este incoltit si acum vorbeste despre…

- Președintele american Joe Biden a reacționat joi, 10 martie, la informațiile potrivit carora prețurile de consum au crescut cu peste 7,9% in ultimele 12 luni, sugerand ca noul raport al indicelui acestor prețuri reprezinta costul pe care americanii il suporta din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia,…

- Presedintii rus Vladimir Putin si american Joe Biden au acceptat luni sa se intalneasca in cadrul unui summit propus de catre omologul lor francez Emmanuel Macron, cu conditia ca Rusia sa nu invadeze pana atunci Ucraina, relateaza AFP. Casa Alba a confirmat ulterior ca președintele Joe Biden a fost…

- Presedintele american, Joe Biden, este pregatit sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin ”in orice moment si indiferent de format”, a declarat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care a mai spus ca toate indiciile arata ca Rusia este „pe punctul de a invada” Ucraina, potrivit…

- Rusia a acuzat țarile și presa din Occident ca duc o „campanie de dezinformare pe scara larga” cu privire la o posibila invazie rusa in Ucraina, pentru a distrage atenția de la „propriile acțiuni agresive”. Declarația Ministerului rus de Externe vine cu doar cateva ore inainte de o convorbire telefonica…