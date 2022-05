Presedintele american Joe Biden a exprimat, joi, sprijinul SUA pentru aderarea la NATO a Suediei si Finlandei, tari pe care le-a calificat drept „mari democratii si doi parteneri apropiati, foarte capabili sa se alature celei mai puternice aliante defensive din istorie”. El a subliniat ca Suedia si Finlanda sunt „mandre si independente” si indeplinesc toate […] The post VIDEO. Joe Biden, despre aderarea Finlandei și Suediei la NATO: Indeplinesc toate cerintele, „si chiar mai mult” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .