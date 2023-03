Stiri pe aceeasi tema

Xi Jinping a obtinut vineri un istoric al treilea mandat de presedinte al Chinei, dupa votul oficial al parlamentului, punctul culminant al unei ascensiuni care l-a vazut devenind cel mai puternic lider al tarii dupa mai multe generatii, comenteaza AFP.Rezultatul votului deputatilor, anuntat cu putin…

Mai multe regiuni din nordul Chinei au inregistrat joi temperaturi ridicate care au doborat recordurile sezoniere, iar in orasul Shahe termometrele au indicat valoarea de 31,8 grade Celsius, potrivit datelor oficiale anuntate de meteorologii din aceasta tara, informeaza Reuters.

Statele Unite sondeaza aliații apropiați cu privire la posibilitatea de a impune noi sancțiuni Chinei daca Beijingul ofera sprijin militar Rusiei pentru razboiul din Ucraina, potrivit a patru oficiali americani și altor surse, citate de Reuters.

China este profund ingrijorata și protesteaza fața de referirea la China in documentele NATO ca „o provocare" la adresa alianței, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, in cadrul unei conferințe de presa de joi.

Președintele american Joe Biden a declarat ca, deși inca nu este clar ce erau cele trei obiecte neidentificate, "nimic nu sugereaza in acest moment ca acestea ar avea legatura cu programul de baloane spionaj al Chinei sau ca ar fi fost vehicule de supraveghere din alta - orice alta țara".

Guvernul Olaf Scholz s-a declarat preocupat de cazul balonului de spionaj depistat in spatiul aerian al Statelor Unite si verifica daca au fost raportate incidente similare in Germania sau in alte zone din Europa, afirma oficiali citati de publicatia Suddeutsche Zeitung si de site-ul T-online.de,…

Presedintele Joe Biden a declarat, sambata, ca administratia sa se va "ocupa" de balonul suspect chinezesc care traverseaza SUA, relateaza CNN, informeaza News.ro. „Ne vom ocupa de asta", a spus Biden, cand a fost intrebat de Sam Fossum de la CNN daca sunt planuri pentru a dobori balonul.

Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 13 au fost ranite dupa ce o masina a accelerat si a intrat in pietoni, miercuri seara, intr-o intersectie aglomerata din Guangzhou, metropola din sudul Chinei, relateaza CNN, conform News.ro.