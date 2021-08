Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea de la Casa Alba intre presedintele american Joe Biden si prim-ministrul israelian Naftali Bennett prevazuta sa aiba loc joi a fost amanata pentru vineri dupa atentatul de langa aeroportul din Kabul soldat cu zeci de morti, printre care si 12 americani, relateaza AFP. "Reuniunea bilaterala…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat ca spera ca operatiunile de evacuare la Kabul sa poata fi finalizate inainte de 31 august, data care a fost stabilita de guvernul sau pentru retragerea completa a trupelor americane din Afganistan, relateaza AFP. "Speram ca nu trebuie sa prelungim", a spus presedintele…

- Doctorul Anthony Fauci a subliniat ca 99% din americanii care au murit din cauza COVID-19 in luna iunie nu erau vaccinați, dupa cum arata The Guardian . Statistica este ingrijoratoare, in condițiile in care varianta Delta de coronavirus se extinde cu rapiditate, iar neincrederea in vaccinuri inca este…

- Președintele SUA a lansat o campanie pentru a-i obliga pe americanii nevaccinați sa primeasca dozele impotriva Covid-19. Dupa ce a ratat obiectivul ca, de Ziua Independenței SUA, 4 iulie, 70% din americanii de peste 18 ani sa fi primit cel puțin o doza din unul din cele trei vaccinuri autorizate, administrația…

- Presedintele american Joe Biden a combinat duminica sarbatorirea a 245 de ani de la proclamarea independentei SUA cu iesirea din cea mai grea etapa a pandemiei, catalogând vaccinarea drept „cel mai patriotic lucru care poate fi facut”, relateaza AFP și CNN. Biden a gazduit…

- O virusologa chineza, directoare a unuia dintre laboratoarele Institutului de Virusologie Wuhan, a negat inca o data, intr-un interviu publicat luni in jurnalul New York Times, teoria potrivit careia virusul la originea COVID-19 ar fi putut scapa din institutia sa, noteaza AFP. Presedintele american,…

- Presedintele american Joe Biden l-a felicitat, duminica, pe noul prim-ministru israelian Naftali Bennett, care îi urmeaza lui Benjamin Netanyahu, la putere de 12 ani, potrivit AFP."În numele poporului american, îl felicit pe premierul Naftali Bennett, prim-ministru în…

