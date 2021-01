Joe Biden, 78 de ani, este acuzat ca și-a inceput mandatul cu stangul. Dupa ce a semnat un ordin executiv prin care toata lumea este obligata sa poarte masca in interiorul instituțiilor statului, președintele SUA l-a incalcat, informeaza Mediafax . Șeful de la Casa Alba a fost criticat pentru ca nu a purtat masca in timpul vizitei la Memorialul Abraham Lincoln. De asemenea, nici cei din familia sa nu au respectat ordinul dat cu doar cateva ore mai devreme. Here's the whole thing. I confirmed that there was a PA speaker in there with the program feed, so Biden was indeed hearing Yo-Yo Ma's performance…