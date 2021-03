Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a fost eroul unei scene amuzante. El s-a impiedicat și a cazut de doua ori, vineri, in timp ce urca pe scara avionului Air Force One pentru o deplasare in Atlanta. Balustrada l-a salvat Ajuns la jumatatea scarii avionului prezidențial, Joe Biden s-a impiedicat de doua…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat miercuri ca violenta impotriva americanilor de origine asiatica este ''foarte ingrijoratoare'', declaratie ce survine dupa ce un barbat inarmat a ucis opt persoane, intre care femei de origine asiatica, la Atlanta, in Georgia, relateaza AFP.…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, a aterizat miercuri la Palm Beach (in sud-estul statului Florida), cu putin timp inainte ca presedintele ales Joe Biden sa depuna juramantul, transmite EFE. Trump a sosit la bordul Air Force One, venind de la baza aeriana Andrews, din Maryland,…

- BUCURESTI, 20 ian – Sputnik. In discursul sau de ramas bun de la baza Joint Base Andrews, Donald Trump și-a exprimat speranța ca noua administrație Biden-Harris nu va majora impozitele. In timpul campaniei sale electorale, presedintele american i-a avertizat in mod repetat pe alegatorii americani…

- Bursele asiatice au ajuns la un nivel record miercuri, dupa ce Janet Yellen, nominalizata ca secretar al Trezoreriei SUA a pledat pentru un pachet de ajutor fiscal puternic, care sa ajute cea mai mare economie din lume sa scape de criza pandemica, relateaza Reuters potrivit mediafax. Președintele…