- Tonel Pop arunca bomba! Dupa ce s-a aflat ca Gheorghe Dinca a inghitit un bilet pe care avea notate numele si numerele de telefon ale complicilor, avocatul familiei Luizei a facut declaratii neasteptate.

- Juliano Cezar, cantareț brazilian de muzica country, a murit pe scena, cu microfonul in mana, chiar in timpul unui concert, in noaptea de luni spre marți. Artistul avea 58 de ani și a suferit un infarct.

- Liderul organizației județene PNL Maramureș, Ionel Ovidiu Bogdan, a fost numit secretar de stat in Guvern, la Cancelaria premierului Ludovic Orban. Decizia prim-ministrului a aparut in Monitorul Oficial.Ionel Bogdan este cel mai tanar lider județean PNL. Nașul sau de cununie este ambasadorul…

- Invitat in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, Florin Motroc (52 de ani), fost jucator la Rapid, a rememorat un moment amuzant petrecut pe durata carierei sale de fotbalist. „Am prins colegi care au venit bauți la antrenamente. Mi s-a intamplat și mie, aveam 22-23 de ani. Jucam la Bacau și eram…

- Doi tineri interpreti de muzica populara, Claudia Olariu și Dumitru Stroie, au devenit sot si sotie dupa doar doua luni de relatie. Dumnezeu i-a adus impreuna si a facut in asa fel sa se cunoasca, sa se intalneasca si sa fie amandoi in locul potrivit, la momentul potrivit. Click! iți spune emoționanta…

- A fost un maraton de audieri intr-o sala de judecata de la parterul Tribunalului Botoșani, in dimineața zilei de 19 noiembrie 2019. Nu mai puțin de zece martori au primit citație pentru a fi ascultați de instanța intr-un dosar de luare de mita.

- Abi Talent, „puștiul fenomen” al Capitalei, a fost „batut” intr-un club de fițe din Tulcea, unde cineva ar fi aruncat cu un pahar de sticla in el. The post Cantareț celebru, batut intr-un club de fițe din Romania. I-au spart paharul in cap! appeared first on Renasterea banateana .

- Doi frati din comuna argeseana Merisani au fost arestati la sfarsitul lunii iunie dupa ce au omorat in bataie un om in trafic. David Tudorici, fratele celor doi arestati, este la fel de violent: si-a batut mar prietena, i-a spart nasul unui barbat si este judecat pentru tentativa de omor.