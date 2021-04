Stiri pe aceeasi tema

- Finantarea depozitelor agricole regionale a fost eliminata din ultima varianta a Planului National de Relansare si Rezilienta (PNRR), cea transmisa la Bruxelles de ministrul Investitiilor si Programelor Europene, a declarat, luni, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, actioneaza ca si cum ar fi ministrul Turismului din Grecia, in loc sa ii pastreze pe turistii romani in tara, a declarat, luni, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Un numar de 55 dintre cele 57 de masuri de sprijinire a mediului de afaceri propuse de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) prin programul asumat de alianta de guvernare nu au fost implementate de ministerul de resort, a declarat, luni, presedintele Consiliului National al…

- Acest faimos Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a dus niciun progres, dimpotriva, a adus o scadere a alocarilor pentru mediul de afaceri, de la 3,8 miliarde de euro, in prima versiune, la 2,28 de miliarde de euro, in versiunea aprobata in Guvern, a declarat, vineri, in cadrul unei dezbateri…

- Desi premierul Citu nu rateaza nicio ocazie sa se declare un adept al initiativei private in dauna statului, Programul National de Redresare si Rezilienta are o alocare mica pentru mediul privat. O spune Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Primate Mici si Mijlocii…

- Exista o serie de suspiciuni cu privire la scurgerea de informatii cu privire la proiectele depuse pe Masura 3, a declarat presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu. "Ce s-a intamplat aici: din informatiile noastre, angajati…

- Angajati ai bancilor au avut acces in baza de date a Masurii 3 - granturile pentru investitii din cadrul schemei de ajutoare de stat pentru IMM-urile afectate de pandemie - folosindu-se de lipsa de securitate a aplicatiei care le permitea accesul la Masura 1 si la Masura 2, a declarat, luni, presedintele…

- Planul Național de Relansare și Reziliența(PNRR) facut de guvernele de Dreapta ale lui Iohannis este maculatura. Romania risca sa piarda cele 30,4 miliarde de euro alocate pentru PNRR, pentru ca Guvernul Orban a trimis la Bruxelles un proiect de mantuiala respins de Comisia Europena, iar Guvernul Cițu,…