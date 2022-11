Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a ajuns la Bucuresti cu un avion TAROM, escortat de avioane de lupta F-16. Potrivit MApN, Forțele Aeriene Romane au executat, luni, o misiune de insoțire aeriana a aeronavei TAROM care a asigurat transportul delegației NATO, participante la Reuniunea ministrilor…

- Pregatirile pentru Reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO sunt in toi, anunța MAE. Luni sosește la București șeful NATO, Jens Stoltenberg, iar marți și miercuri vor avea loc lucrarile Reuniunii, la Parlament, unde vor fi prezenți toți miniștrii de Externe din țarile membre ale Alianței, alaturi de…

- Ministrul Afacerilor Externe a avut o convorbire telefonica cu Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg, in marja pregatirii Reuniunii miniștrilor de externe din statele NATO, care va fi gazduita de ministrul roman de externe, la București, in perioada 29-30 noiembrie 2022.

- Premierul roman, Nicolae Ciuca, și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au avut loc o intalnire, miercuri, la Bruxelles. Stoltenberg a subliniat ca in Romania sunt mii de soldați americani, belgieni, olandezi și francezi pentru a impiedica agresiunea (rusa), iar aceste trupe transmit un mesaj…

- Cadre militare protesteaza marți in fața Guvernului, in timp ce premierul Nicolae Ciuca – ministru interimar al Apararii – participa, alaturi de președintele Klaus Iohannis, la ceremoniile organizate in Parcul Carol din Capitala, cu ocazia Zilei Armatei Romane. „Militarii, polițiștii, ceferistii,…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca va face o vizita oficiala la Bruxelles, in perioada 26-27 octombrie, a anuntat miercuri Palatul Victoria. Seful Executivului se va intalni cu oficiali europeni dar si cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, cei doi urmand sa faca declaratii de presa comune.Premierul…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a gazduit, joi, la Palatul Victoria, reuniunea ministeriala a ministrilor Energiei din regiune, aflati la Bucuresti pentru a participa la RIGC – Romanian International Gas Conference. Premierul a afirmat ca acest format de dialog este gazduit de Romania pentru a asigura…