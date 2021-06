Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Jennifer Lopez iși petrece timpul in Montana, SUA, cu un alt fost logodnic, actorul Ben Affleck (48 ani), Alex Rodriguez se bucura acasa de clipe minunate alaturi de fetele sale Natasha (16 ani) și Ella (13 ani). Fostul jucator de baseball a postat pe Instagram o poza cu fiicele sale, luand…

- Dupa ce s-a despartit de tanara actrita Ana de Armas si, in pofida zvonurilor ca ar fi reluat relatia cu Jennifer Lopez, dupa despartirea acesteia de Alex Rodriguez, Ben Affleck foloseste Raya, versiunea Tinder a celebritatilor, pentru a contacta tinere, relateaza online ziarul spaniol ABC, potrivit…

- Din 2008 pana in 2009, Jennifer Dumitrașcu (19 ani) a jucat rolul Carinei in serialul TV romanesc „Ingerașii”. Producția a caror protagoniști au fost actorii Adela Popescu (34 de ani) și Ioan Isaiu (51 de ani) a inregistrat, la vremea aceea, audiențe-record. Cum arata acum Jennifer Dumitrașcu, Carina…

- Iubita lui Elon Musk (48 de ani), muziciana Grimes (31 de ani), pe numele sau real Claire Elise Boucher, a fost spitalizata in urma unui atac de panica, relateaza E! News . Marți, 11 mai 2021, solista a dezvaluit in mediul online ca a ajuns la spital, in urma unui atac de panica. Elon Musk și iubita…

- El e singur, iar ea s-a desparțit recent de logodnicul Alex Rodriguez. Jennifer Lopez și actorul Ben Affleck și-au petrecut weekendul impreuna, intr-o stațiune de lux de schi din Montana. Pe 15 aprilie, Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au confirmat ca s-au desparțit, ca au rupt logodna . „Ne-am dat…

