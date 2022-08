Stiri pe aceeasi tema

- Tom Ellis și soția sa, Meaghan Oppenheimer, au surprins cu o apariție rara in public impreuna. Cei doi sunt recunoscuți pentru viața discreta pe care au ales-o departe de luminile reflectoarelor. Starul din „Lucifer”, in varsta de 43 de ani, a pozat alaturi de Meaghan, la gala 2022 HCA TV Awards: Streaming,…

- PUS LA PAMANT… Locuitorii municipiului Vaslui isi iau adio de la ștrandul construit in urma cu aproximativ 40 de ani. De miercuri, 17 august, a inceput demolarea atat a ștrandului mare cat și a celui mic, lucrari care se estimeaza a dura cateva saptamani. Apoi, pe acest amplasament se va ridica cel…

- UPDATE: In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au reușit sa dea de urma suspecților. Au fost reținute trei persoane. Acestea urmeaza sa fie audiate de catre catre procurorii criminaliști. Daca se va dovedi ca sunt implicați in comiterea crimei, vor ajunge și in fața unui judecator de drepturi și…

- PIERDUT… Directorul executiv al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitara a județului Vaslui (ADIV) și-a pierdut portofelul. Remus Mustațea a publicat ieri pe Facebook un mesaj in care anunța ca il va rasplati pe cel care iI va gasi: „Pierdut portofel cu acte! Ofer recompensa celui care-l gasește.…

- In vacanța sau doar in week-end, nu-i musai sa optam pentru un city-break in Londra, Paris sau Viena. Mai ales cu situațiile neplacute din ultima vreme, cand turiștii au avut mari surprize la aeroport: curse amanate sau chiar anulate. Daca va dori o incursiune mai aproape de casa, o excursie fie și…

- Ministrul australian al energiei a cerut oamenilor din New South Wales, un stat care include și Sydney, cel mai mare oraș al țarii, sa stinga luminile pentru a evita o criza energetica, relateaza BBC. Chris Bowen spune ca oamenii nu ar trebui sa foloseasca electricitatea timp de doua ore in fiecare…

- COPIII VOR PACE… Ziua de sambata, 4 iunie 2022, a fost dedicata, de Episcopia Hușilor, copiilor. Curtea Catedralei Episcopale a rasunat iarași, preț de cateva ceasuri, de cantecele copilariei, de jocuri și de voie buna, bucuria sincera și totala a celor mici fiind cea care i-a insuflețit, an de an,…

- Tragedia s-a petrecut in urma consumului de alcool, femeia cazand intr-un canal dintr-un cartier foarte populat al Iasului. O femeie in varsta de 40 de ani a murit dupa ce a cazut intr-un canal, in zona Nicolina, din Iasi. Aceasta a fost gasita de catre concubin si a fost scoasa ulterior de catre pompieri,…