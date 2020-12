VIDEO Japonia: 1.000 de oameni au rămas blocați peste noapte pe autostradă într-o coadă de 15 km Peste 1.000 de oameni din Japonia au ramas joi seara blocați pe o autostrada în mașinile lor, prinși într-un blocaj de trafic, cu puțina mâncare sau apa, în timpul unei furtuni puternice de zapada, potrivit CNN.

Rapoartele de blocaj în trafic pe autostrada Kanetsu, care leaga prefecturile Tokyo și Niigata, au început sa apara de miercuri. Pâna la primele ore ale zilei de joi, autoritațile au închis intrarea pe autostrada pentru a atenua înfundarea.

Blocajul a început dupa ce o mașina s-a blocat în zapada adânca în…

Sursa articol: hotnews.ro

