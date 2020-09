Stiri pe aceeasi tema

- 9 total views In urma adresei pe care Instituția Prefectului – Județul Valcea a inaintat-o Primariei Ramnicu Valcea in data de 12 august 2020, prin care s-a solicitat sa se faca dovada respectarii prevederilor legale la adoptarea HCL nr. 179/2020, privind vanzarea unui teren in suprafața de 29 mp aflat…

- Dupa ce DSP Giurgiu l-a carantinat la domiciliu, acum o saptamana pe Marian Mina, seful CJ Giurgiu, fara sa-i dea o decizie individuala de carantinare, acesta a dat in judecata instituția, iar in cateva zile a primit o sentința favorabila.DSP Giurgiu a spus ca masura carantinarii lui Mina,…

- In timp ce Guvernul cere masuri drastice in privința celor care nu respecta distanța sociala și masurile elementare de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2, Poliția și Jandarmeria se joaca „de-a COVID-ul” cu niște copii, și, prinși in fapt, vajnicii aparatori ai legii au facut niște declarații…

- Jurnalistul dan Bucura a demontat, pe pagina sa de socializare, un fake news aruncat pe piața de candidatul USR la Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand."V-am promis ca veți vedea adevarata fața a lui Clotilde Armand , candidatul la sector 1, așa ca luați de-aici! Ii rog pe cei cu USR in…

- Consilierii locali din Campia Turzii au aprobat acordarea unor facilitați fiscale pentru societațile afectate de pandemia cu COVID-19, conform legii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- China s-a confruntat cu de zece ori mai multe cazuri de gripa, in decembrie 2019, decat a inregistrat in aceeași perioada, in anul precedent. Exista suspiciuni ca aceste cazuri de gripa au fost, de fapt, cazuri de coronavirus (COVID-19).

- Lidia Buble parea mai indragostita ca oricand acum cateva saptamani, in ciuda zvonurilor despre o posibila desparțire. Ba, mai mult, artista sutinea ca vor ieși trei din izolarea la domiciliu! Se pare ca Lidia Buble a vrut sa pastreze aparențele, insa Razvan Simion n-a mai rezistat si a spus…

- Experții de la Organizația Mondiala a Sanatații se contrazic! O teorie periculoasa pentru zeci de mii de oameni, referitoare la transmiterea COVID-19, a fost lansata in spațiul public: „A fost o neinelegere.”