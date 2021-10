Un barbat a jefuit, miercuri, o sucursala bancara din Braila, dupa ce a amenințat o angajata. Autoritațile incearca sa dea de urma hoțului, intregul moment al jafului fiind surprins de camerele de supraveghere din banca. In imaginile publicate de site-ul DeBraila.ro se vede cum un barbat care poarta un hanorac cu gluga, masca chirurgicala și […] The post VIDEO/ Jaf la o banca din Braila. Un barbat a furat cateva mii de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .