VIDEO Jador, jefuit fără număr! Hoții i-au clonat cardul și i l-au golit la cumpărături Jador a anunțat pe contul sau de TikTok ca a fost jefuit de toți banii pe care ii caștigase timp de un an. Hoții i-au clonat cardul și i l-au golit la cumparaturi, a spus cantarețul. Jador a dezvaluit, intr-un video postat pe TikTok, ca i-a fost furata din cont o suma uriasa de bani,

- Sectiunea de cumparaturi va disparea in curand din Instagram, iar in locul acesteia pe bara de butoane va reveni butonul de compunere a postarilor noi. Instagram a inceput sa testeze o noua interfata pentru aplicatia mobila a platformei, din care cel mai notabil aspect este disparitia sectiunii Shopping.…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta, luni, ca tinerii din Romania vor avea acces la cardul european din primavara. Cardul este folosit de peste 6 milioane de tineri europeni. ”Cardul european pentru tineret va fi disponibil pentru tinerii din Romania, gratuit, chiar din primavara! Pregatim documentele…

- Politistii prahoveni fac, joi dimineata, perchezitii la adrese din orasul Mizil, intr-un dosar care vizeaza incalcarea legislatiei privind purtarea armelor. Ancheta a fost deschisa dupa ce un barbat a postat pe pe TikTok imagini cu el avand in maini o pusca. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean…

- Uniunea Salvati Romania solicita guvernantilor stoparea publicarii in Monitorul Oficial si refacerea ordonantei de urgenta pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizarii energiei din surse regenerabile, acuzand faptul ca Guvernul PSD-PNL a emis o ordonanta de urgenta care „inventeaza o…

- Directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI), Christopher Wray, a declarat marti membrilor Congresului ca este ”extrem de ingrijorat” de operatiunile TikTok in SUA, din cauza riscurilor de securitate implicate, transmite CNBC. „Avem preocupari de securitate nationala cel putin din partea FBI in…

- Tanarul in varsta de 20 de ani care a furat un sac cu bani din mașina Poștei Romane ascunsese o parte din bani in soba din locuința sa din București. Poliției Orașului Chitila, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, au efectuat o percheziție domiciliara, la imobilul din București,…

- Inalt Prea Sfinția Sa Teodosie este prezent și pe TikTok, unde le adreseaza mesaje tinerilor, ofera sfaturi de viața și indeamna la rugaciune pentru a stopa criza energetica, spre exemplu. In doar 18 ore, Arhiepiscopia Tomisului a postat 10 clipuri ale IPS Teodosie, care au devenit rapid virale. IPS…