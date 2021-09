Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe al Greciei, Nikos Dendias, a spus miercuri ca Romania poate conta pe „deplinul sprijin” al tarii sale pentru eforturile de a adera la Schengen si la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anuntat, sambata, ca, daca Romania va avea un Mecanism de Cooperare si Verificare (MCV) pozitiv, in conditiile in care elementele tehnice legate de aderarea la Schengen sunt deja indeplinite, atunci tara noastra ar putea intra in aceasta zona intr-un orizont…

- In data de 8 iulie 2021, Parlamentul European a adoptat, cu 505 voturi pentru, rezoluția sa referitoare la Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen. Rezoluția reitereaza poziția cunoscuta a PE privind aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen și prevede expres ca: „ținand…

- Ministerul Afacerilor Interne saluta rezolutia votata de Parlamentul European in urma dezbaterilor care au precedat votul si care au evidentiat, o data in plus, sprijinul acestei institutii si al Comisiei Europene pentru aderarea Romaniei, precum si a Bulgariei si Croatiei, la spatiul Schengen, solicitand…

- Parlamentul European solicita inca o data ca Bulgaria și Romania sa fie primite in Schengen. In acest sens, va adopta un raport, care va fi supus dezbaterii marți seara. Prin acest document, PE indeamna insistent Consiliul UE sa ia masuri imediate pentru a ridica controalele la frontierele terestre,…

- Presedintia slovena a Consiliului Uniunii Europene sustine categoric aderarea Bulgariei, Croatiei si Romaniei la spatiul Schengen si doreste sa includa pe agenda sa acest subiect de indata ce statele membre ajung la un acord, a declarat vineri ministrul de interne sloven, Ales Hojs, potrivit Hina.…

- Romania, dar si vecina Bulgaria, au primit, vineri, o veste foarte buna. De luna viitoare, cele doua țari vor avea acces pentru citire la Sistemul de informații privind vizele. Comisia Europeana a adoptat vineri o decizie prin care stabilește ca, incepand din iulie 2021, Bulgaria și Romania vor avea…

- Incepand din luna iulie a acestui an, Romania și Bulgaria vor avea acces la Sistemul de informații privind vizele, insa doar pentru citire, conform unei decizii adoptate vineri de Comisia Europeana, dupa ce ambele tari au finalizat cu succes o serie de teste tehnice necesare pentru conectarea la sistem.