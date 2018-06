Stiri pe aceeasi tema

- El este marele caștigator al trofeului Exatlon 2018, iar Vladimir Draghia a participat la primul eveniment public de cand s-a intors in Romania, alaturi de familia sa. Vladimir Draghia, iubita sa Alice și fiica Zora in cea mai frumoasa fotografie de familie. Dupa cinci luni de dueluri și probe sportive…

- Daca in decembrie ne-am intalnit in Bucuresti, acum ne-am revazut in Malibu, pe faimoasa plaja din „Baywatch”, Paradise Cove. Si, daca tot in decembrie, o stiam stabilita la Chicago, unde locuia cu iubitul ei, Steve, acum am vrut sa stim ce anume a readus-o pe Coasta de Vest. Anamaria imi spunea, la…

- Producatorul muzical și rapperul Vlad Irimia (41 de ani), cunoscut drept Tataee care a fondat trupa B.U.G. Mafia, s-a mutat definitiv din Romania, unde revine doar pentru a-si onora proiectele. Tataee e originar din Sebeș. Tataee, impreuna cu sotia lui, Mona, si cei trei copii s-au mutat de cateva luni…

- Consuela di Monaco, supranumita „Ambasadoarea Frumuseții”, traiește o adevarata drama, dupa ce viitorul soț a parasit-o cu doar cateva zile inainte de nunta. Bruneta a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, momentele dificile prin care a trecut. (VEZI ȘI: FOSTA MISS…

- Dilaver Ismail provine dintr-o familie de origine turca si duce mai departe, alaturi de sotia sa, o veche indeletnicire mostenita de la strabunicul sau. Intr-o mica fabrica de la periferia Galatiului, prepara braga naturala facuta dupa o reteta tinuta secreta cu sfintenie. “Trebuia sa duca cineva aceasta…

- Revenita in tara pentru a-i fi alaturi tatalui sau bolnav, cantareata a profitat de sederea in Romania pentru a da cateva interviuri. Alexandra Stan (28) s-a mutat in luna septembrie 2017 in America, impreuna cu iubitul sau, Bogdan Staruiala, unde spera sa-si duca cariera la un alt nivel. Revenita in…