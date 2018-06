Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu și-a anunțat desparțirea de Victor Slav ca Bianca Dragușanu are un nou iubit. Aceasta a fost surprinsa sarutandu-se cu el. Bianca Dragușanu s-a separat de prezentatorul de televiziune Victor Slav la sfarșitul saptamanii trecute. Din relația lor a rezultat o fiica, Sofia Natalia . Nici bine…

- Un nou scandal zguduie invE:Emantul romanesc. Directoarea uneia dintre cele mai prestigioase unitE:i de invE:Emant din Foc"ani trEie"te o poveste de dragoste adolescentinE alEturi de unul dintre elevii sEi, potrivit tiri de Foc"ani.ro.

- Catrinel Menghia, alEturi de un bErbat celebru. Nu vE dezvEluim incE despre cine este vorba, ci vE dEm cateva indicii. Este tanEr, frumos xi este iubit de milioane de femei din intreaga lume. Este cantEret, iar cand urcE pe scenE creeazE nebunie in jurul sEu. A venit chiar xi in Romania in urmE cu doi…

- Presedintele lui CSM Poli Iasi, Adrian Ambrosie, a declarat pentru ProSport ca nu a discutat cu niciun oficial al lui FCSB despre un posibil transfer al lui Kamer Qaka la gruparea pregatita de Nicolae Dica. Ambrosie a precizat ca este deschis la discutii si asteapta un semn din partea oficialilor…

- Invitata la Congresul Avocaților, Dana Garbovan, președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania, a avut o poziție fara echivoc, reamintind ca la o reuniune anterioara, nu mai departe de doi ani,...

- Nana Falemi (43 de ani) a sperat degeaba ca Marius Lacatus il va numi antrenor principal la Steaua. Pana la urma, „Fiara” a decis sa lase echipa ros-albastra in mainile lui Ion Ion. Fostul fotbalist si-a gasit acum o alta ocupatie. Una demna de toata lauda!

- Ro-Wine - International Wine Festival of Romania, care va avea loc in 19-20 mai, vine cu o bursa de studiu formativ, de 10.000 de euro pentru a incuraja un tanar motivat sa isi creeze o cariera in lumea vinului, a declarat miercuri expertul in vinuri si presedintele festivalului, Marinela Ardelean.

- Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR) a purtat discuții și va mai purta discuții cu Registrul Auto Roman(RAR) pentru rezolvarea problemei mașinilor cu volan pe dreapta, adevarate bombe pe roți, dupa cum arata, pentru Capital, Madalin Roșu, președintele BAAR. Daca interzicerea lor este aproape…