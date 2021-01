Stiri pe aceeasi tema

- Senatul italian organizeaza marti un vot crucial pentru viitorul guvernului condus de premierul Giuseppe Conte, abandonat de Matteo Renzi si trupele acestuia si constrans, prin urmare, sa gaseasca o noua majoritate in plina pandemie, comenteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Senatul italian organizeaza marti un vot crucial pentru viitorul guvernului condus de premierul Giuseppe Conte, abandonat de Matteo Renzi si trupele acestuia si constrans, prin urmare, sa gaseasca o noua majoritate in plina pandemie, comenteaza AFP, potrivit AGERPRES. Dupa ce a obtinut luni…

- Vorbind intr-o conferinta de presa mult-asteptata, Renzi a spus ca doi ministri ai partidului Italia Viva vor demisiona. Astfel, guvernul va ramane fara majoritate in Parlament si in pragul colapsului. Sprijinul din partea partidului lui Renzi a fost esential pentru supravietuirea coalitiei conduse…

- „Se ratifica Acordul de imprumut (Program pe baza de rezultate in sectorul sanitar din Romania) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 500 milioane euro, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat si actualizat prin Scrisoarea de amendament semnata…

- Senatul a votat, miercuri, ca alocațiile copiilor sa fie marite cu 20% de la 1 ianuarie. Decizia finala va fi luata de Camera Deputaților. In Senat au votat 75 de parlamentari “pentru” iar 56 „contra”. Inaintea ședinței din plen, senatorii au modificat titlul inițial al proiectului de lege de modificare…

- Radu Mihail, liderul senatorilor USR, a depus in aceasta dimineața o solicitare de convocare a unui nou Birou Permanent astazi de la ora 12:00 pentru a decide organizarea unui plen cu un singur punct pe ordinea de zi: adoptarea inițiativei „Fara penali”, potrivit unui anunț al USR. Astfel la ora 12:00…

- „Beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (1) sunt eligibili la solicitarea ajutorului de stat daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii: detin proces-verbal de constatare si evaluare a pagubelor, incheiat pana la data de 15 iulie 2020 inclusiv, in care procentul de calamitare prevazut la art. 1…

- Șerban Nicolae a comentat declarațiile liderului PSD, Marcel Ciolacu, care a spus despre el ca nu a fost propus de nicio organizație județeana pentru a candida la Senat sau la Camera Deputaților. El spune ca in cursul zilei de maine va face „poate cel mai dureros anunț” in privința activitații sale…