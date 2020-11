Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 10 ani din Italia a fost operat de un cancer la maduva spinarii, interventia chirurgicala fiind realizata in timp ce un muzician canta la un pian adus in sala de operatii, a anuntat spitalul in care a avut loc interventia, relateaza dpa. Operatia a avut loc luni in…

- AS Roma și CFR Cluj se intalnesc joi, de la ora 19:55, in grupa A din Europa League. Dan Petrescu (52 de ani) s-a plans de problemele din lot in timpul conferinței de presa din Italia. AS Roma - CFR Cluj va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. „E clar…

- Un careian diagnosticat cu cancer are nevoie de ajutor financiar pentru a fi operat in Capitala. Interventia chirurgicala se ridica la suma de 12.000 de euro. „Buna ziua tuturor, el este tatal meu vitreg care are nevoie de ajutor financiar ca sa fie operat cat mai repede pentru ca are mai multe tumori.…

- Virgul Musta, medic și sef al secției de Boli Infecțioase de la Spitalul ,,Victor Babeș" din Timișoara, crede ca Romania s-ar putea lovi de problemele intampinate de Italia la inceput de pandemie, unde sute de bolnavi mureau acasa fiindca nu mai aveau loc in spitale.

- Locuitorii orasului Ancona de pe coasta adriatica a Italiei au fost treziti in noaptea de marti spre miercuri de explozii si de un enorm incendiu in port, au anuntat pompierii, potrivit carora nu exista victime, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.Flacarile au distrus depozite si camioane…

- Avocatul Constantin Patraulea din București a transmis o scrisoare prin care ii solicita Guvernului Orban sa propuna la UNESCO recunoașterea transhumanței in Carpați drept moștenire intangibila a umanitații. Avocatul a ajuns in județul Hunedoara, iar locurile de aici l-au fascinat. Dupa ce…