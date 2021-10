VIDEO Italia, lovită de furtuni puternice. Tornadă în Catania Italia a fost lovita de furtuni puternice, iar în orasul Catania din Sicilia s-au înregistrat marti ploi abundente si grindina, autoritatile locale vorbind despre o "tornada", relateaza dpa.

Mai multe persoane au fost ranite, însa niciuna nu a avut nevoie de spitalizare, potrivit agentiei de stiri ANSA. Locuinte si magazine au fost afectate de furtuna, care a smuls copaci și a dus la închiderea unor drumuri.

De asemenea, patru avioane au fost redirectionate catre alte aeroporturi. Locuitorii din orasul de pe Muntele Etna au fost sfatuiti sa ramâna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

