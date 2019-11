Stiri pe aceeasi tema

Cel putin sase civili au fost ucisi, luni, in trei atentate simultane produse in orasul Qamichli, situat in nord-estul Siriei, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX.

- Cel putin 15 oameni au murit si patru au fost raniti in provincia Yala din sudul Thailandei dupa ce mai multi insurgenti separatisti au atacat un punct de control de securitate. Atacatorii au imprattieat explozibili si cuie pe strazi pentru a intarzia fortele de fordine sa-i prinda.

- Turcia a lansat miercuri, asa cum s-a angajat, o ofensiva impotriva fortelor kurde in nord-estul Siriei, aliate ale occidentalilor in lupta antijihadista, provocand un val de critici internationale si amenintari cu sanctiuni americane, relateaza AFP.

- Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite, dupa ce un bombardier din Al II-lea Razboi Mondial, care efectua un zbor demonstrativ, s-a prabusit. Tragedia s-a petrecut in Statele Unite.

- Nouasprezece persoane au murit intr-un incendiu la o fabrica de bunuri de consum, in estul Chinei, au anuntat luni autoritatile din comitatul Ninghai pe retele de socializare, precizand ca sinistrul a avut loc duminica in provincia Zhejiang, relateaza AFP.

Cel putin noua persoane au murit in urma exploziei unei bombe la trecerea unui microbuz, in orasul irakian Kerbala, cu populatie majoritar siita, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene, potrivit Mediafax.

- O explozie la o fabrica de artificii din India a ucis, miercuri, cel puțin 16 oameni, a anuntat politia, citata de Reuters. In plus, alți 30 ar fi sub daramaturi, fara șansa de supraviețuire.Incidentul a avut loc cu cateva saptamani inainte de festivalul Hindu, care este marcat de impresionante…